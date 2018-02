Esteto.ro, magazin online cu produse beauty deținut de antreprenorul Octavian Jomir, și-a dublat cifra de afaceri în 2017, atingând pragul de 1,5 milioane de euro. În cei 5 ani de la înființarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, în valoare totală de aproximativ 3 milioane de euro.

Esteto.ro – o afacere care s-a dublat de la an la an

În cei 5 ani de la înființare, Esteto și-a dublat constant cifra de afaceri de la un an la altul. După numai doi ani de existență, afacerea a intrat pe profit, ajungând să înregistreze în... citeste mai mult

ieri, 15:10 in IT&C, Vizualizari: 36 , Sursa: Agora in