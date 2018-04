"Nu am sa reiau aici argumentele fumatorilor, care, ca niste cetateni ai Romaniei ce se afla, considera ca au, si ei, dreptul de a se bucura de libertatea propriile spatii, cafenele, restaurante unde sa poata fuma. Acest drept li s a incalcat flagrant in multe tari. Pentru un timp, insa. Iata ca incet, incet, iesind de sub valul de populism al unor politicieni si oameni din administratie, in continua goana dupa voturi si imagine, natiunile incep sa se trezeasca. Intr-o lume in care s a permis eutanasierea, consumul de droguri, casatoriile homosexuale si alte asemenea, a interzice... citeste mai mult

azi, 14:17 in Politica, Vizualizari: 74 , Sursa: Realitatea in