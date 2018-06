Octavian Harșian: „Consider că tehnologia la vin pleacă din vie” Cultivarea viței de vie este ultima activitate demarată de Octavian Harșian. Și aceasta este un hobby cu care a obținut rezultate foarte bune, dar și notorietate, prin readucerea pe piață a apreciatului vin de Dumitra.

Privind spre vie, Tavi Harșian a făcut un scurt istoric al viticulturii la Dumitra: „Așa cum am făcut cu oile, care pentru mine sunt un hobby, tot așa este și via. De la terminarea facultății, eu am lucrat numai la Dumitra, la IAS, pe urmă m-am privatizat. IAS Dumitra deținea la acea vreme 200 hectare de viță de vie. A venit în 1989... citeste mai mult

