Octavian Benga: Campionatul este primordial pentru noi

„Am întâlnit în acest joc un adversar bun, care ocupă în prezent locul al III-a în Liga a II-a. S-a văzut că cei de la Energeticianul au un lot numeros și valoros, la care se adaugă Cristian Dulca, un antrenor foarte bun, un profesionist. Consider că până în minutul 70 sau 75 am jucat de la egal la egal cu adversarii noștri dintr-un eșalon superior. Ne-am creat câteva situații de poartă, chiar trei ocazii foarte mari prin Breșneni, Staicu și Săulescu, dar portarul lor a avut de fiecare dată intervenții foarte bune. De asemenea, am încercat să folosesc și jucătorii din lot care n-au evoluat foarte mult. Am fi putut câștiga meciul dacă am fi marcat în... citeste mai mult