Octavian Bellu da startul celei de-a 5-a editii a Crosului IT-istilor

Sambata, 23 iunie, in Parcul Tineretului, are loc cea de-a V-a editie a Crosului IT-istilor powered by Infodesign. Startul competitiei va fi dat, la ora 10.00, de legendarul antrenor de gimnastica, Octavian Bellu, care este si ambasador al evenimentului.

Sub sloganul ”Log out, shut down, go run!”, evenimentul are ca scop promovarea unui stil de viata activ si sanatos, in special in randul IT-istilor, pentru care participarea este gratuita.

Evenimentul va incepe la ora 8.00 cu ridicarea kiturilor de participare, continuand cu incalzirea asigurata, si in acest an, de antrenorul Claudiu Porof, urmand ca startul... citeste mai mult

