Ocrotitorul vitezomanilor

• procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei au finalizat cercetările şi l-au pus sub acuzaţie pe Ionuţ Radian Puia, agent principal de poliţie la IPJ - Poliţia Oraşului Însurăţei • Puia va fi judecat pentru trei infracţiuni de abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură şi participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată • poliţistul este acuzat că, în timp ce efectua serviciul pe autospeciala MAI 28741, dotată cu aparat radar, a “închis ochii” şi nu i-a... citeste mai mult