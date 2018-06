Baietelul, in vârsta de un an si sase luni, a cazut de la etajul noua al unui bloc turn de pe Calea Republicii, in spatele statiei de autobuz de la Narcisa. Micutul a ajuns pe spatiul verde de lânga bloc si a inceput sa plânga atât de tare incât a...

Vremea Noua, 21 Mai 2014