Romeo Kulcsar, eroul din județul Satu Mare care a salvat viața unei tinere după ce i-a donat circa 60% din ficat-ul său, face dezvăluri șocante. El spune că apa termală de sub orașul Tășnad a făcut posibilă salvarea vieții tinerei Anett. Acest lucru i-a fost spus chiar de medicii de la Spitalul Fundeni, acolo unde a avut loc operația celor doi.

”Mă simt obligat de conștiință să vă spun că, potrivit informațiilor oferite de către medicii specialiști cu care am colaborat în acest moment de cumpănă din viața mea, am aflat că analizele mele privind compatibilitatea realizării intervenției... citeste mai mult