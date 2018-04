Scene socante la Iasi dupa ce un tanar, in varsta de 25 de ani, a fost lovit de mai multe ori in cap cu o furca • Politistii sunt in alerta dupa aceasta intamplare si totul pare sa prinda un contur groaznic • Totul s-a petrecut in comuna ieseana Sinesti, acolo unde in urma cu ceva timp un tanar a fost legat de un gard, taiat si lovit cu bestialitate pana si-a dat ultima suflare • Dupa acea intamplare, a urmat o perioada plina de incidente neplacute, iar teroarea a pus stapanire pe mai multe sate.... citeste mai mult

acum 57 min. in Locale, Vizualizari: 25 , Sursa: Vremea Noua in