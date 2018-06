O femeie din comuna Horia a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost batuta mar de concubinul sau. In dimineata zilei de 15 decembrie, lucratorii de la Postul de Politie al comunei Horia au fost sesizati, telefonic, despre faptul ca Elena C., de...

Ziarul de Iasi, 17 Decembrie 2010