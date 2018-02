Cântărețul american Vic Damone, care a devenit celebru în perioada 1940 – 1950, a murit sâmbătă la vârsta de 89 de ani, din cauza unor complicaţii medicale generate de o insuficienţă respiratorie, au declarat membrii familiei artistului.

Acesta este cunoscut pentru piese precum "You're Breaking My Heart" (primul loc în topul american), "I Have But One Heart" şi "You Do".

