O celebră actriță de la Hollywood a încetat din viață.

Este vorba de o câștigătoare a premiului Oscar, Dorothy Malone, cea care s-a stins la vârsta de 92 de ani.

Actrița, devenită celebră pentru aparițiile în Written on the Wind, Basic Instinct și Peyton Place, a murit din cauza naturale, vineri dimineață, scrie revista Variety.

Malone a câștigat premiul Oscar pentru rolul ei în Written on the Wind.

