Fostul mare arbitru Ioan Danciu a trecut prin clipe de groază zilele trecute. A stat în comă de ziua sa.

"Astazi 9 ianuarie 2018, la ora pranzului, am fost externat din Spitalul de Urgenta al municipiului Petrosani, intr-o stare ameliorata, dupa aproape 5 zile de spitalizare. As vrea sa multumesc Bunului Dumnezeu, sotiei mele Margareta si celor trei baieti de la SMURD Baru, unde eu ma aflam in momentul cand in noaptea din 4 spre 5 ianuarie, am intrat in coma hipoglicemica. Cei trei baieti de... citeste mai mult