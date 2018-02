Pestele, un aliment iubit de majoritatea romanilor, va poate da batai de cap atunci cand un os va ramane in gat.

Este gustos si usor de preparat, insa majoritatea speciilor contin oase mici care ne impiedica sa ne bucuram de gustul preparatelor delicioase, scrie Lyla.ro.

Exista cateva metode care va ajuta sa scapati de oasele care va raman in gat.

1. In primul rand este important sa nu intrati in panica, sa respirati calm, lasand astfel gatul sa se relaxeze.

2. Incearca sa bei un pahar de apa calda cu bicarbonat de sodiu sau sare grunjoasa, va ajuta osul sa se miste.

3. Mananca 2-3 linguri de mamaliga moale si calda,... citeste mai mult

