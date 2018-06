Daca si tie iti place sa bei un pahar cu lapte dimineata, trebuie sa stii ca exista o anumita perioada de timp in care o poti face, fara a-ti afecta organismul.

Oamenii de stiinta nu recomanda sa bei lapte pe stomacul gol, inainte de mese, pentru ca stimuleaza productia de acid in stomac, ceea ce duce la arsuri si, in timp, la probleme stomacale grave, gastrite si ulcer. Ce se intampla daca bei lapte pe stomacul gol vezi AICI.

citeste mai mult