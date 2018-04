BNR le da vesti proaste romanilor cu credite! Vor plati o rata mai mare daca au credite in euro. Indicele Robor la 3 luni, in functie de care se calculeaza dobanzile la cele mai multe credite in lei, a crescut la 0,8%, arata datele publicate de BNR....

Buna ziua Iasi, 14 Noiembrie 2016