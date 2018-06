Piperul este considerat regele condimentelor, împreună cu toate formele lui: negru, alb, roșu, cu bob rotund sau cu bob lung.

Cantități impresionante de piper sunt consumate anual în întreaga lume, însă acest lucru nu se întâmplă numai pentru că dă savoare vieții, ci pentru că are și proprietăți terapeutice și te poate ajuta să slăbești.

Sunt mulți oamenii care i-au testat deja proprietățile.

Piperul ajută digestia prin acțiunea chavicinei, o rășină picantă care are rolul de a mari producția de salivă.

În plus are o acțiune dezinfectantă dar și analgezică locală ceea ce îl face extrem de util în lupta cu boli precum bronșita, laringita și răceala, scrie doctorul-naturii.ro

citeste mai mult