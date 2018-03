Deşi Halep are şanse mari să rămână lider mondial şi după acest turneu, ea a dezvăluit care este obiectivul ei pentru acest an.

"Obiectivul meu e să fiu numărul unu la sfârşit de an, nu acum! Acum nu are prea multă importanţă. E un turneu foarte mare şi foarte important, dar nu vreau să mă gândesc la titlu. Mă gândesc doar să fiu sănătoasă", a spus Halep. Turneul de la Indian Wells se desfăşoară în perioada 7-18 martie Simona Halep a câştigat turneul de la Indian Wells în 2015 citeste mai mult

