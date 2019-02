Telescopul Hubble a surprins obiecte albastre în spațiu.

Potrivit NASA, imaginea transmisă de telescopul spațial prezintă urmele „nașterii” unei stele.

Obiectele Herbig-Haro sunt fenomene tranzitorii localizate în apropierea stelelor noi, scrie Geek.

Acestea se îndepărtează de steaua formată recent și dispar în spațiu în câteva zeci de mii de ani.

Conform NASA, steaua tânără ce este sursa obiectelor Herbig-Haro a fost denumită SVS 13.

