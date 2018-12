Vrei sa ai un an cu noroc ? Ei bine, foarte multi oameni, superstitiosi sau nu, imbratiseaza anumite obiceiuri care s-au nascut tocmai din credinta unora ca norocul poate fi atras in plasa noului an. Sunt obiceiuri in intreaga lume, pentru noaptea de...

Reporterul, 30 Decembrie 2015