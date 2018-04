Am vrea să ningă ca-n poveşti, să ne dăm copiii cu sania, însă dimineaţa, la prima oră, asfaltul să fie (musai!) curat, cum altfel?! În aceste zile friguroase, am avut de-a face cu unităţi de învăţământ închise, drumuri blocate, trenuri anulate,...

Ziua de Constanta, 18 Ianuarie 2016