În acest sezon vă puteți asigura tot necesarul zilnic de vitamina C dacă rupeți direct din pom un fruct sau luați o legumă din grădină și o mâncați imediat.

„Vitamina C la 48 de ore de la cules scade la mai puțin de jumătate”, explică Mihaela Bilic, medic nutriționist, potrivit stirileprotv.ro.

În restul anului, vitamină C se poate lua în cantități mici, dar sigure, din miere.

O linguriță de miere în fiecare dimineață. Vă asigurați astfel, la începutul zilei, un complex imens de vitamine și minerale.

