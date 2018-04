Mai multe cupluri, care s-au căsătorit în perioada de la Paştele precedent până la începutul Postului Mare, participă în acest an la un străvechi obicei, unic în ţară, ce are loc în a doua zi de Paşte, în Şugag, o comună din Munţii Sebeşului.

"Statu la vase în Lunea Paştelui", obicei vechi de secole, întrerupt după 1989 şi reluat în 2008, are loc în curtea bisericii ortodoxe din Şugag, unde în acest an, în a doua zi de Paşte, se vor aduna cele 12 cupluri care s-au căsătorit în decursul ultimului an, ele urmând să primească, potrivit tradiţiei, lucruri şi vase necesare pentru întemeierea noii gospodării. Anul trecut a fost cel mai mare număr de... citeste mai mult