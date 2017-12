Barack Obama îi face zile grele lui Donald Trump, chiar și la aproape un an de când cei doi au făcut schimb de ştafetă.

Fostul preşedinte a fost declarat cel mai admirat bărbat de către americani, pentru al zecelea an la rând, potrivit unui sondaj Gallup, scrie Realitatea.

El a obţinut 17 la sută din voturi. A fost urmat în top de actualul locatar al Casei Albe, cu 14 procente, şi de Papa Francisc. La rândul său, Hillary Clinton este cea mai admirată femeie, pentru al 16-lea an la rând.

