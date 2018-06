Nicole Tender, soţia omului de afaceri Ovidiu Tender, a declarat marţi, la ÎCCJ, în procesul Alinei Bica, faptul că i-a făcut cadouri fostei şefe a DIICOT un ceas în valoare de 8.000 de euro şi o poşetă Louis Vuitton, dar şi o statuie ce reprezenta justiţia, când a fost numită secretar de stat.

Soția lui Tender susține că Alina Bica se află în Panama, nu în Costa Rica.

„Am înțeles că e în Panama, nu în Costa Rica. Așa am auzit, am și eu surse”, a spus ea.

Soția lui Tender a adăugat că Bica a plecat din Costa Rica, dar Elena Udrea a rămas.

„Sursele sunt din spațiul public(...). Are bani în Panama”, a mai spus Nicole Tender.

Informațiile au fost... citeste mai mult