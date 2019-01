Oana Schmidt-Hăineală a ocupat până în prezent funcţia de şef al Corpului de Control al Ministerului Justiţiei.

Oana Schimidt Haineala a fost secretar de stat in perioda ministeriatului lui Florin Iordache. A fost audiată ca martor in dosarul in care procurorii DNA au anchetat modul in care s-a dat OUG 13. Ancheta s-a oprit dupa decizia Curtii Constitutionale. Potrivit presei, Haineala ar fi contribuit la scrierea OUG 13 care stabilea un prag de la care abuzul in serviciu devine infractiune.

