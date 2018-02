Școala Populară de Arte prezintă noi elevi talentați. Oana Sabău este elevă în clasa a XI-a, la Colegiul Național „Vasile Goldiş” Arad, la profil uman şi, de cinci ani, studiază Canto la Şcoala Populară de Arte, cu profesoara Claudia Ștesco. ,,Încă de la grădiniță am această pasiune, deşi pe atunci nu luam niciun fel de curs, abia după ce am mers la şcoală am început să cânt la un nivel mai serios. La 11 ani am luat primul premiu I la un concurs de canto, fără să fi fost pregătită înainte, nici nu ştiam în perioada aceea că în Arad e posibil să iei... citeste mai mult