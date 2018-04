"După cum ştiţi, am fost plecată în Israel. Când m-am întors din Israel, am văzut declaraţiile domnului preşedinte, am văzut modul în care domnul preşedinte dădea impresia că mă cheamă ca la şcoală, ca pe un elev care nu şi-a făcut lecţia şi trebuie certat. Sunt prim-ministrul României şi nu pot accepta acest lucru", a afirmat Viorica Dăncilă, vineri seară, la România Tv.

Şi Asociaţia Elevilor din Constanţa a criticat declaraţia premierului Viorica Dăncilă, care a spus despre preşedintele Klaus Iohannis că voia să o... citeste mai mult

azi, 11:55 in Politica, Vizualizari: 45 , Sursa: Adevarul in