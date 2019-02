Actriţa Oana Pellea deplânge moartea Mariei Teslaru şi transmite condoleanţe familiei artistei.

''Atât de superbă, de bună, de minunată...cu umor, talent, inteligenţă, forţă...Mi s-a rupt sufletul când am auzit că a plecat. Azi. Marie, ai luat cu tine toată tinereţea mea de la Piatra Neamţ...pe care am împărţit-o cu tine...om minunat! Frumoasa Marie, cea plină de viaţă...drum bun! Să bucuri cerul cum ne-ai bucurat pe noi! Te iubesc şi Dumnezeu să-ţi ţină sufletul în palma Lui. (...) Of, Doamne! Condoleanţe'', a scris Oana Pellea pe Facebook.

Maria Teslaru a decedat duminică. Aceasta ar fi împlinit pe 12 aprilie 64 de ani. AGERPRES

citeste mai mult

acum 19 min. in Actualitate, Vizualizari: 13 , Sursa: Jurnalul National in