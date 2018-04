Viorel Lis e internat la spital de câteva zile după ce a suferit un atac vascular cerebral. Medicii au hotărât să-l țină sub supraveghere pe perioadă pe fostul edil de 74 de ani.

„El nu-și dă seama. Contează ca familia să vadă semnele și să-l ducă la spital. Viorel voia acasă, voia să se culce și zicea că o să-i treacă. De câteva zile îi era rău și dormea excesiv de mult, avea o somnolență exagerată. Am fost la neurolog ieri și culmea, chiar atunci s-a întâmplat. I se dăduse gura într-o parte, nu mai putea să vorbească, erau niște semne evidente”, a spus Oana Lis.

