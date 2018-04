Oamenii supraponderali sunt discriminati la interviurile de angajare. Iata de ce Desi traim intr-o societate dezvoltata, oamenii se lasa inca ghidati de prejudecati. Un studiu social publicat recent de televiziunea TLC pune in lumina o realitate dura: persoanele supraponderale au mai putine sanse de a-si gasi un loc de munca, din cauza faptului ca sunt priviti cu scepticism de catre angajator.

Potrivit studiului TLC, oamenii care au cateva kilograme in plus par in ochii celorlalti iresponsabili, neingrijiti sau fara personalitate.

Din pacate, majoritatea angajatorilor urmeaza... citeste mai mult

azi, 15:10 in Social, Vizualizari: 40 , Sursa: Manager in