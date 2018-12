Darren Cahill nu mai este antrenorul Simonei Halep, dar liderul mondial nu avea cum să-şi uite mentorul în ziua de Crăciun, în care i-a transmis, pe Instagram, o urare frumoasă.

"Crăciun fericit acestei familii frumoase! Acum 2 ani m-au făcut să mă simt ca acasă. Vă doresc toate cele bune şi aveţi o zi minunată!", a scris Simona Halep, alături de o poză cu numeroasa familie a lui Darren Cahill, cea alături de care şi-a petrecut Crăciunul în urmă cu doi ani de zile.



