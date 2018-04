Oamenii fara adapost, o problema fara rezolvare in 2018 Problema oamenilor fara adapost nu este foarte dezbatuta in Romania, insa o tara europeana face eforturi sa scape de persoanele care dorm pe strazi.

Autoritatile engleze isi doresc ca pana in anul 2022 numarul persoanelor care locuiesc pe strazi sa se injumatateasca. Guvernul englez vrea sa elimine complet aceasta problema pana in anul 2027.

Anglia este una dintre tarile cu cei mai multi oameni care locuiesc pe strazi. De aceea, autoritatile engleze au hotarat sa finanteze cu aproape 35 milioane € un proiect special pentru... citeste mai mult

