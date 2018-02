Oamenii de stiinta sunt speriati de ceea ce ar putea urma!

Oamenii de stiinta anunta o posibila rasturnare a polilor magnetici ai Pamantului, vorbind cu ingrijorare despre dezastrele declansate de acest fenomen, scrie Daily Mail.



Geofizicianul american Daniel Baker, de la Universitatea Colorado, si-a expus teoria intr-un articol publicat in Undark Magazine. In opinia lui, in ultimi 200 de ani, campul magnetis al planetei noastre a slabit cu 15%, ceea ce ar putea indica o apropiata inversare geomagnetica.

La randul sau, geofizicianul Richard Holme, de la Universitatea Liverpool, a declarat ca acest fenomen de inversare a polilor provoaca puternice devieri de functionare a... citeste mai mult