Renunțarea la micul dejun dublează riscul de a dezvolta arterioscleroză, o afecțiune ce constă în îngroșarea pereților arterelor și care poate fi fatală, potrivit unui studiu publicat în Journal of the American College of Cardiology.

„Cei care se eschivează de la micul dejun tind în general să piardă în greutate, dar au tendința, la final, de a mânca mai mult și alimente mai puțin sănătoase pe parcursul zilei. Renunțarea la micul dejun generează dezechilibre hormonale și alterează ritmul circadian”, a declarat Prakash... citeste mai mult