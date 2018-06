Oamenii de afaceri preferã insolventa. Din nou!

Oamenii de afaceri vasluieni au inceput din nou sã mizeze pe procedura de insolventã pentru salvarea afacerilor. Dupã ce, in anii precedenti, numãrul societãtilor comerciale intrate in lichidare judiciarã a scãzut constat, in acest an, procedura de insolvetã este din nou preferatã de intreprinzãtori. Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului, in perioda 1 ianuarie – aprilie 2018, un numãr de 33 de firme au intrat in insolventã. Comparativ cu perioada similarã a anului trecut, se... citeste mai mult