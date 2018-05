Conferintele BTL Design, organizate impreuna cu trustul de presa Agora Group SA si Uniunea Nationala a Patronatului Roman vor inregistra, in data de 10 mai 2018, la Bacau, a treia editie a programul de evenimente „Solutii pentru dezvoltarea IMM-urilor 2018”. Evenimentul va avea loc la hotel President**** incepand cu ora 9:30.

Evenimentul este impartit in doua sesiuni de dezbateri, prima, care isi propune sa aduca in fata intreprinzatorilor prezenti reprezentanti ai institutiilor centrale, autoritatilor locale si... citeste mai mult

