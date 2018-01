Directorii companiilor britanice incluse în indicele bursier FTSE 100 au câştigat în primele zile ale acestui an echivalentul salariului anual al unui muncitor obişnuit, arată un studiu publicat joi de High Pay Centre şi Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), informează Reuters şi AFP.

Potrivit calculelor celor două organizaţii, remuneraţia medie acordată directorilor generali ai celor 100 de companii din indicele bursier FTSE-100 a atins joi 28.758 de lire sterline (32.328 euro), adică venitul mediu anual al unui muncitor obişnuit care lucrează în regim full time.

"Deşi este încurajator să vedem o mică limitare a recompenselor la