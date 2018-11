Persoanele cu acest tip de personalitate au parte de o viata sexuala mult mai activa, precizeaza psihologii pe baza rezultatelor mai multor cercetari derulate in acest sens.

Poate ca sunt considerate persoane destul de obositoare, al caror entuziasm ajunge sa-i deranjeze pe cei din jur, dar extrovertitii au mult de castigat in ceea ce priveste viata sexuala, conform unui studiu condus de psihologul Brian Little, de la prestigioasa Universitate Cambridge, potrivit Adevarul.

Astfel, studiul a indicat ca extrovertitii fac sex de doua ori mai mult decat introvertitii, iar acest lucru este evident mai... citeste mai mult