Un cercetator australian susține ca va aparea o pastila care ii va ajuta pe oameni sa traiasca pana la varsta de 150 de ani.

Peter Smith, decanul unei facultati de medicina din Australia, a spus ca prima pastila care ar urma sa incetineasca procesul de imbatranire ar putea fi disponibila în anul 2021.

Potrivit cercetatorului, citat de The Sydney Morning Herald, aceasta pastila minune va ridica speranta de viata a oamenilor pana la 150 de ani.

Savantul spune ca o fata care se naste in prezent in Australia... citeste mai mult

