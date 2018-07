Guvernul va adopta, în şedinţa de astăzi, mai multe măsuri pentru sprijinirea oamenilor afectaţi de inundaţii, care vor primi produse de strictă necesitate, materiale de construcţii şi ajutoare financiare, a anunţat premierul Viorica Dăncilă.

"Am avut o şedinţă operativă convocată la Guvern, în care am stabilit măsuri pe termen scurt, cât şi măsuri pe termen mediu şi lung. Oamenii au nevoie urgentă de ajutorul nostru, de aceea am convenit să venim în primul rând cu soluţii ce ţin de intervenţia rapidă şi sunt măsuri ce vor fi adoptate... citeste mai mult

azi, 10:16