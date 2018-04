Înaintea etapei de Rally Raid din perioada 4-6 mai

După cum am mai scris zilele trecute, la Satu Mare se va organiza în perioada 4-6 mai prima etapă din Campionatul Național de Rally Raid. Un astfel de eveniment automobilistic are nevoie de o perioadă lungă de timp pentru a putea fi organizat.

Pentru prima dată s-a vorbit de actuala etapă de la Satu Mare înainte cu aproximativ un an. Înainte cu aproape trei săptămâni de start au sosit la noi în oraș persoane importante din cadrul Federației Române de Automobilism Sportiv. Este cunoscut faptul că etapa de la noi se va desfășura sub egida FRAS, organizată de NSM Sport. Pentru a ne oferi... citeste mai mult