Ludovic Orban a ajuns joi dimineaţa la sediul DNA însoţit de avocaţi, fiind audiat în dosarul în care este cercetat pentru fapte de corupţie. "Luni am venit singur la DNA, astăzi am venit însoţit de avocaţi, am întreaga disponibilitate de a da...

Mediafax, 14 Aprilie 2016