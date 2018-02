Anunţul ministrului Turismului nu a fost ignorat de românii noştri cu sânge-n *oaie, care l-au taxat pe Mircea Dobre cu poze şi glume care mai de care mai creative.

via Dan Paul/Facebook

via Revista Kamikaze

„Dacă eu sunt turist străin, mă atrage oaia prin har şi prin duh” (Gigi Becali)

via Gigi Feraru

„Brandul de ţară după ce oaia a mâncat frunza” via macri's

„Mioriţă lae, lae bucălae,

de trei zile-ncoace

Gura nu-ţi mai tace,

Ori Daea nu-ţi place?!” (Elena Ichim/Facebook)

via Academia Caţavencu

