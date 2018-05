O vizita la un muzeu - fantoma: Muzeul Profesiei Contabile M-au atras intotdeauna muzeele mai putin obisnuite, de aceea m-am bucurat cand am aflat, surfand pe internet, ca exista, la Bucuresti, un astfel de muzeu mai special, si anume Muzeul Profesiei Contabile.

Mai sunt, in Romania, o seama de muzee de nisa: Muzeul Farmaciei, la Sibiu, Muzeul Lingurilor de Lemn, la Campulung Moldovenesc, Muzeul Cofetariei, la Arad, Muzeul Crucilor, in satul Macesu din judetul Gorj, Muzeul Chihlimbarului, la Colti, in judetul Buzau, Muzeul Palariilor de Paie de la Criseni, in judetul Harghita si... citeste mai mult

azi, 14:47 in Social, Vizualizari: 56 , Sursa: Manager in