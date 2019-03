Un studiu efectuat pe 918 de bărbaţi în oraşul Wales din Caerphilly, între 1979 şi 1993, a arătat că cei care au făcut dragoste de două ori pe săptămână au avut un risc redus de deces de 50% comparativ cu cei care au făcut sex mai puţin de o dată pe lună. Un bărbat care are 350 de orgasme pe an trăieşte în medie cu patru ani mai mult decât un bărbat care are o viaţă sexuală mai puţin activă, un sfert mai exact, potrivit altor cercetări.

Femeile care au o viaţă sexuală regulată au telomer-ul mai lung - o componentă ADN care indică longevitatea. Cu cât telomerii sunt mai... citeste mai mult

acum 36 min. in Life, Vizualizari: 12 , Sursa: Adevarul in