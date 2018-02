Pentru a avea energia de care ai nevoie și pentru a avea o minte strălucită toată ziua, mănâncă un iaurt semi-degresat cu semințe de in.

Seminţele de in pot fi găsite în magazinele cu produse naturiste. Acestea conţin acizi graşi esenţiali omega-3, care stimulează activitatea creierului şi ajută memoria. De asemenea, iaurtul poate conţine “grăsimi bune” de tip omega-3 şi, în plus, este o sursă excelentă de proteine, prelungind senzaţia de foame.

