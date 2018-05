Trece prin clipe grele dupa ce a fost operata la sold in urma cu un an si jumatate. Cezara Dafinescu are in continuare dureri si se poate deplasa doar cu ajutorul bastonului. Medicii au decis sa o opereze luna viitoare pentru a doua oara. La varsta de...

Buna ziua Iasi, 7 Ianuarie 2017