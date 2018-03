O prezentatoare TV a fost obligată să-și dea demisia, după ce a terminat un direct. Motivul?

Cathy Bekerman a refuzat să își facă cruce. Vedeta din Columbia are și o explicație pentru gestul său: este evreică.

Directorul postului Channel 1 Yamid Amat a somat-o să demisioneze, însă Cathy Bekerman a refuzat.

„Mi-a spus să îmi fac cruce, am refuzat, mi-a cerut să demisionez în acel moment, lucru cu care nu am fost de acord”, a povestit jurnalista în presa din Columbia.

Mai târziu, Amat și-a cerut scuze oficial, scrie jewishnews.

