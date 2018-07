Alexandru Ioniţă, omul care a irosit o şansă uriaşă în minutul 63, recunoaşte că nu se află la capacitate maximă în acest moment. Fostul mijlocaş al Astrei a spus că s-a întors cu kilograme în plus din vacanţă.

"Vom merge la ei şi vom face un joc foarte bun. Sunt sigur că mai păstrăm şanse de calificare. M-am grăbit la faza respectivă, am avut o preluare ratată... Am nevoie de jocuri, de mai multă încredere şi în aşa fel sunt sigur că preluările de acest tip îmi vor ieşi cu ochii închişi. Sunt la 70% din capacitate Am jucat foarte puţin de când am venit, am nevoie să joc cât mai mult. Pot să fac eu... citeste mai mult

acum 48 min. in Sport, Vizualizari: 50 , Sursa: Pro Sport in